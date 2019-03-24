«بلدي الرياض» يتفقد 17 موقعاً ببلديتي الملز والبطحاء

تواصل – واس:

نظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، مؤخراً جولة في نطاق بلديتي الملز والبطحاء من أجل تعزيز العلاقة التكاملية بين المجلس وأمانة العاصمة، وتفعيل دور المواطن في المشاركة المجتمعية والرقابة على الخدمات البلدية.

وشملت الجولة، التي تعد السادسة في برنامج الجولات الميدانية التي ينظمها المجلس لتفقد الأحياء، زيارة 17 موقعاً، للاطلاع على شكاوى المواطنين الواردة للمجلس خلال الفترة الماضية، أبرزها مخلفات البناء بحي المنصورة، وعدد من المشاريع المتأخرة والمتعثرة، والسيارات التالفة والمهملة بالصناعية القديمة وضعف وسائل الأمان بالمحلات التجارية.

إضافة إلى الأحواش غير النظامية بحي الفيصلية، وانتشار الباعة الجائلين المخالفين بحي الملز، وكذلك المشاريع الخاصة بسفلتة الطرق والحركة المرورية داخل أحياء البلدية كتقاطع طريق النهضة مع الدائري الجنوبي وطريق عمر بن الخطاب.

واستمع المشاركون بالجولة إلى ملاحظات أهالي الأحياء حول الخدمات البلدية وجرى تدوين مختلف الشكاوى الواردة، من أجل تحويلها إلى البلدية الفرعية، والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الأخرى، تمهيدا لمعالجتها.

وأكد رئيس بلدي الرياض خالد العريدي, أن المجلس سيعمل على متابعة الملاحظات المرصودة خلال الجولة، لمعالجتها من البلدية الفرعية والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الخدمية الأخرى.