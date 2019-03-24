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سجل 3 براءات.. مبتعث يحقق إنجازاً علمياً في تقنية النانو بأستراليا‎

سجل 3 براءات.. مبتعث يحقق إنجازاً علمياً في تقنية النانو بأستراليا‎
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تواصل – متابعات:
حقق المبتعث بأستراليا شعار مقحم الحربي إنجازاً علمياً جديداً في مجال تقنية “النانو”، بإيجاد طريقة جديدة لاستخدام هذه التقنية في عدد من التطبيقات الطبية، وتطبيقات الخلايا الشمسية، ومجالات الأجهزة الإلكترونية.
وسجل المبتعث الحربي الذي يدرس في جامعة “فلندرز” بجنوب أستراليا، 3 براءات اختراع في هذا المجال، ونشر أكثر من 5 أوراق علمية في مجلات عالمية مرموقة.
وبحسب موقع الجامعة فإن إحدى الأوراق البحثية للحربي حصلت على واحدة من أعلى الدرجات التي تقدمها الجامعة لأفضل أبحاث منشورة، لافتاً إلى أن “الحربي” يعمل تحت إشراف البروفيسور “كولن راستون” على إجراء مزيد من الأبحاث حول ابتكارات التكنولوجيا النظيفة.
وكرم مركز تقنية النانو في الجامعة المبتعث الحربي، واختاره ضمن أفضل طالبين على مستوى الجامعة، لتطوير البحث في المركز الوطني لعلوم المواد في اليابان.
من جهته، عبر المبتعث الحربي عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدراً الدعم الذي تقدمه المملكة للمبتعثين، واهتمام الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا بالطلاب، موجهاً شكره لجامعة طيبة التي ينتمي إليها.
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