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قرار صادم من «البيئة» بشأن صيد «الروبيان».. غرامة مالية كبيرة

قرار صادم من «البيئة» بشأن صيد «الروبيان».. غرامة مالية كبيرة
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تواصل – فريق التحرير:

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر بدءاً من يوم الاثنين 1 أبريل 2019، وتوعدت المخالفين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها والتي تصل للغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.

وقالت الوزارة إنها اتخذت قرار الحظر بهدف منح الفرصة لتكاثر الروبيان، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، والحد من استنزافه بالصيد الجائر.

وكانت “البيئة” أعلنت حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة بدءاً من الأول من فبراير الماضي، وحتى 31 يوليو 2019، وذلك بهدف المحافظة على هذه الثروة ذات المردود الاقتصادي المهم.

 

 

البيئة

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