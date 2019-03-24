الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

140 ألف ريال قرضاً إضافياً للمدنيين والعسكريين من «الإسكان»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

جدة.. العثور على شاب «مشنوقًا» داخل «كراج»

كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا

كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

بعد وفاة مريض مصري.. اقتحام مستشفى حكومي وتحطيم غرفة قسطرة «باهظة الثمن»

بعد وفاة مريض مصري.. اقتحام مستشفى حكومي وتحطيم غرفة قسطرة «باهظة الثمن»
0

تواصل – وكالات:
في واقعة صادمة، اقتحم عدد كبير من أهالي مريض مصري، معهد القلب القومي في محافظة الجيزة بمصر بعد وفاة ذويهم، وحطموا غرفة القسطرة القلبية، التي يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين جنيه.
وكشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالي 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد.

وأكد أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية، التي يقدر ثمنها بحوالي 8 ملايين جنيه.

وأضاف أن المريض الذي توفي كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحاً، بجلطة كبيرة في القلب ولكنه وصل في حالة متأخرة كانت قد أتلفت حوالي 40% من عضلة القلب.

وأوضح أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفوري لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالي المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفي المريض في الساعة 4 فجرًا، فقام أهالي المريض (100 شخص) باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتي يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.

وأكد أن الشرطة قامت بدور كبير في حماية الأطباء والمعهد، لدرجة أنهم فتحوا طريقاً لبوابة تعزيزات أمنية لحماية المعهد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني بحادث سير في مصر

وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني بحادث سير في مصر

مصر تمنع طائرات «بوينج 737 ماكس» في أجوائها ومطاراتها

مصر تمنع طائرات «بوينج 737 ماكس» في أجوائها ومطاراتها

خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من مصر

خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من مصر

خادم الحرمين يغادر شرم الشيخ.. ويبعث برقية شكر للرئيس المصري

خادم الحرمين يغادر شرم الشيخ.. ويبعث برقية شكر للرئيس المصري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم
تقارير وحوارات

استئصل ورماً كبيراً من مخ مريض في كامل وعيه.. «جراح سعودي» حديث العالم

المزيد
طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»
تقارير وحوارات

طفل مصري يُتوَّج بطلاً في إيطاليا لشجاعته.. ويثير أزمة «تجنيس»

المزيد
قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد
العفو بانتقام
مقالات

العفو بانتقام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>