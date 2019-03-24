بعد وفاة مريض مصري.. اقتحام مستشفى حكومي وتحطيم غرفة قسطرة «باهظة الثمن»

تواصل – وكالات:

في واقعة صادمة، اقتحم عدد كبير من أهالي مريض مصري، معهد القلب القومي في محافظة الجيزة بمصر بعد وفاة ذويهم، وحطموا غرفة القسطرة القلبية، التي يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين جنيه.

وكشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالي 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد.

وأكد أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية، التي يقدر ثمنها بحوالي 8 ملايين جنيه.

وأضاف أن المريض الذي توفي كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحاً، بجلطة كبيرة في القلب ولكنه وصل في حالة متأخرة كانت قد أتلفت حوالي 40% من عضلة القلب.

وأوضح أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفوري لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالي المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفي المريض في الساعة 4 فجرًا، فقام أهالي المريض (100 شخص) باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتي يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.

وأكد أن الشرطة قامت بدور كبير في حماية الأطباء والمعهد، لدرجة أنهم فتحوا طريقاً لبوابة تعزيزات أمنية لحماية المعهد.