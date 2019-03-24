أيهما أفيد لفقدان الوزن.. النوم أم «الجيم»؟

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن من يرغب في إنقاص الوزن عليه بقسط كافٍ من النوم، بدلاً من الاستيقاظ باكراً للذهاب إلى الصالة الرياضية “gym”، فالنوم أهم بكثير من الذهاب إلى الجيم.

الدراسة نشرتها صحيفة “ميرور أونلاين”، حيث أكد فيها الأطباء أن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد مهم لإنقاص الوزن.

الكثير من الناس غالباً ما يستيقظ قبل وقت من عملهم للذهاب إلى الصالات الرياضية، إلا أن الأطباء يرون أن النوم يجب ألا يتعارض مع التمارين الرياضية، بل على العكس تماماً. فمن المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد لبلوغ أهداف اللياقة البدنية.

وتشير الدراسات إلى أن على كل فرد الحصول على 8 ساعات من النوم يومياً، لتنظيم هرمونات الشهية المسؤولة عن التحكم بالإحساس بالجوع والشبع.

وبحسب العلماء، يمكن أن تزداد شهية الفرد للطعام بنسبة تصل إلى 45% بعد ليلة نوم فقيرة، لذا فإن غالبية من ينامون أقل من 8 ساعات في المتوسط لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم.

بالإضافة إلى أن الحصول على قسط كافٍ من النوم، مفيد للدماغ والقلب ويساعد على تقوية جهاز المناعة ويجلب السعادة.