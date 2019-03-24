«نيوم» تخطط لحفظ مياه الأمطار وإعادة استخدامها

تواصل – الرياض:

قال المدير التنفيذي لقطاع المياه في “نيوم” قافين توندر، إنهم بصدد تشييد عدد من الخزانات لتجميع وحفظ مياه الأمطار، لتحقيق الاستفادة منها لخدمة سكان المدينة، وستكتمل المرحلة الأولى من المشروع في 2022.

وأكد “توندر” حرص إدارة نيوم على ضمان استدامة المياه في المنطقة، مبيناً أن المصدر الأول للمياه بالمشروع هو البحر، مشيراً إلى اعتمادهم خطة لمعالجة المياه المستخدمة والاستفادة منها بنسبة 99%، بحيث تكون صالحة للشرب، والاستفادة منها في أغراض أخرى.

وأوضح أنهم يعكفون حالياً على إيجاد تقنية لمراقبة أنابيب المياه داخل المنازل، وتنبيه السكان في حال حدوث أي أعطال أو تسربات في هذه الأنابيب.

وأبان أن الطاقة التي ستستخدم في “نيوم” ستكون طاقة نظيفة تضمن حماية البيئة وعدم الإضرار بها، باعتبار أن ذلك واحد من أهم الأهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها.

وكان عدد من المختصين المشاركين في مؤتمر المياه السعودي الذي أقيم مؤخراً في الرياض، أكدوا أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنوياً، لافتين إلى أن نسبة التوطين في عدد من مشاريع المياه بلغت نحو 40%.