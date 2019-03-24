انخفاض مستوى السكر في الدم.. الأعراض وطريقة العلاج

تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء والمختصون دائماً من انخفاض مستوى السكر بالدم، حيث أكدوا أنه يمكن أن يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ، وقد يتسبّب أحياناً في تطوّر مرض السكري. لكن تظل حالة انخفاض مستوى السكر أقل شيوعاً مقارنة بارتفاعه أو ارتفاع ضغط الدم، وإن تساوت في درجة الخطورة.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على أهم أعراض انخفاض مستوى السكر بالدم، وطرق إسعاف الحالة:

– أهم علامات انخفاض السكر: التعرّق وفقدان التركيز وفقدان الوعي. فإذا شعرت بهذه الأعراض أو لاحظتها على شخص بقربك اتبع الإجراءات التالية:

– إذا كان جهاز فحص السكر متوفراً قم بالفحص على وجه السرعة، فإذا كانت القراءة 70 ملغ/ديسيلتر أو حتى 80 يعني ذلك أن مستوى السكر منخفض.

– في هذه الحالة عليك الاستلقاء على سطح مستوٍ، وإغلاق عينيك لبضع ثوانٍ حتى تشعر بتحسن.

– خلال الاستلقاء تناول مشروبات أو أطعمة سكرية لتحسين مستوى السكر بالدم. مثلاً تناول العسل أو العصائر أو امضغ بعض الشوكولا أو حبيبات السكر لأنها تُمتص بسرعة في الدم وترفع مستوى السكر خلال دقائق.

– لا تنتظر حتى ينخفض مستوى السكر إلى 60 ملغ/ديسيلتر، فور أن تتحسن حالتك عليك استشارة الطبيب.

– إذا انخفض مستوى السكر بشدة وفقد المريض الوعي على القريبين منه اصطحابه للمستشفى أو طلب الطوارئ. قد يتسبب التأخر في طلب المساعدة الطبية في تلف خلايا الدماغ.