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مفاجأة.. ميزة جديدة غير مسبوقة في «آيفون 2019»

مفاجأة.. ميزة جديدة غير مسبوقة في «آيفون 2019»
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تواصل – وكالات:

يتوقع خبراء ومطلعون على شؤون شركة أبل ومنتجاتها أن يتضمن هاتف آيفون الجديد، الذي سيطلق في وقت لاحق من العام الجاري، ميزة جديدة غير مسبوقة، بحسب ما ذكر موقع بيزنيس إنسايدر.
وبحسب المحلل لمنتجات شركة أبل مينغ-تشي كوب، فإن هاتف آيفون الجديد سيحتوي على خاصية الشحن اللاسلكي المعكوس، أي استقبال وإرسال الشحن.

ودعمت مدونة أبل اليابانية “ماك أوتاكارا” توقعت كوب، بعدما تلقت معلومات من مزود صيني قام بتوفير هذه الخاصية التقنية الجديدة لأجهزة الهواتف الذكية الجديدة من سامسونج.

وستسمح هذه الخاصية لأجهزة آيفون الجديدة أن تشحن لاسلكيا منتجات أخرى من أبل تستخدم تقنية الشحن اللاسلكي، مثل ساعة أبل، وسماعات إيربود، وحتى هواتف آيفون الأخرى.

 ومن المتوقع أن تعلن أبل عن توفير هذه الخاصية في وقت لاحق من العام الجاري.

يشار إلى أن هذه الخاصية أتيحت لأول مرة في هواتف هواوي الذكية مثل “ميت 20 برو”، وكذلك في أجهزة سامسونغ جالاكسيأس 10.

وذكرت تقارير أن الشركة الأميركية ستكشف عن منتجاتها للعام 2019 في شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد المعهود سنويا للكشف عن منتجات الشركة الشهيرة.

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