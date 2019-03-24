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مذكرة تفاهم لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمكة

مذكرة تفاهم لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف على مشروع تطويرها، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط.

ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وضيوف الرحمن، بالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

وسيتم تنفيذه على مراحل، منها 600 م.واط سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة، وصندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه بتنفيذ 2000 م.واط بشكل مباشر.

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