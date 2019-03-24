مذكرة تفاهم لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمكة

ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وضيوف الرحمن، بالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

وسيتم تنفيذه على مراحل، منها 600 م.واط سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة، وصندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه بتنفيذ 2000 م.واط بشكل مباشر.