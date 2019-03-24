وزير العمل يكشف حجم نمو توظيف المواطنين بالقطاع الخاص

تواصل – الرياض:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن أن القطاع الخاص يستوعب حالياً 1.8 مليون موظف سعودي، جزء منهم في وظائف قيادية.

وأضاف خلال الجلسة الوزارية لمنتدى مكة الاقتصادي أمس (السبت)، أن 18 ألف سعودي التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص منذ يناير 2019، مشيرا إلى نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال العام الحالي بنسبة 150% مقارنة بـ2017.

وشدد الراجحي على أن الوزارة لن تستطيع تحقيق أهداف الرؤية دون التعاون مع القطاع الخاص، وأنه تم إلغاء الكثير من العراقيل التي كانت تحد من مشاركة القطاع الخاص في عملية توفير الوظائف.

وأشار إلى أن الوزارة ستطلق منصة “قوى” لرقمنة التعامل بين الوزارة والقطاع الخاص، بهدف الارتقاء وتحسين الخدمات المرتبطة بالقوى العاملة من خلال توحيد وتوفير المنتجات والمبادرات التي تهتم بتطوير سوق العمل.