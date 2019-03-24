مقعد مرحاض ذكي يحمي من «الأزمة القلبية»

تواصل – وكالات:

ابتكر علماء أمريكيون مقعد مرحاض ذكي يمكن أن يكتشف علامات قصور القلب قبل ظهور الأعراض.

وتتناسب الأداة مع الجزء العلوي من مقعد المرحاض العادي، وتحتوي على أجهزة استشعار، يمكنها قياس معدل ضربات القلب للمستخدمين وضغط الدم ومستويات الأكسجين عبر أرجلهم.

ويدعي المخترعون أن المنتج الجديد يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح، ويجعل من السهل مراقبة المرضى المعرضين للخطر، من خلال الحصول على معلومات دقيقة في الوقت الحقيقي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال الباحثون إن قاعدة المرحاص التي تبلغ تكلفتها حالياً حوالي 2000 دولار ليست رخيصة، ولكن يمكنها توفير أموال المستشفيات وتحسين صحة الناس.

وقام المخترعون في معهد روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك بتصميم وإنتاج المقعد، الذي يأملون أن يُساعد في خفض معدلات الدخول إلى المستشفيات، من خلال مراقبة المرضى في المنزل، وعدم مطالبتهم بالقيام بأي شيء بخلاف ما يحدث بشكل طبيعي، قد يتمكن المسعفون من مراقبتهم عن كثب.

ويمكن نقل البيانات من المقعد المربوط على شبكة الواي فاي إلى الأطباء تلقائياً إذا لزم الأمر، حتى يتمكنوا من تقرير ما إذا كان شخص ما يحتاج إلى علاج عاجل.

ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكنه التغلب على المشكلات المتعلقة بإقناع الناس بإجراء قياسات حيوية موثوقة لأنفسهم، لأنه سيفعل ذلك بالنيابة عنهم دون أي جهد إضافي.