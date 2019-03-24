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تصاعد التكهنات بشأن إمكانية الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا

تصاعد التكهنات بشأن إمكانية الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا
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تواصل – وكالات:

تتصاعد التكهنات في إمكانية الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في أعقاب أسبوع من الفوضى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام محلية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر حكومية.

وذكرت صحيفة “ذا ميل أون صنداي”، أن وزراء يخططون لأن يصبح وزير البيئة مايكل جوف رئيساً مؤقتاً للوزراء.

وتواجه رئيسة الوزراء حالياً مأزقاً مع كل من البرلمان – الذي يرفض إقرار خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي – ومع بروكسل – التي لن تغير الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال العامين الماضيين.

وشارك متظاهرون من جميع أنحاء بريطانيا في مسيرة في لندن يوم السبت للمطالبة بإجراء استفتاء ثان بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث قدر المنظمون عدد المشاركين بأكثر من مليون شخص.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” في عددها الصادر اليوم الأحد أن نائب ماي، ديفيد لدينجتون، بحكم الأمر الواقع قد يصبح رئيساٍ مؤقتاٍ للوزراء. وسيجري تكليفه برسم مسار جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فضلاٍ عن إفساح المجال لاختيار رئيس جديد للوزراء في الخريف.

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