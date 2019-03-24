5 ملايين ريال تدخل حساب مواطن للتجارة بالبترول والذهب.. هكذا كُشفت الخدعة

تواصل – جدة:

صادقت محكمة الاستئناف، أخيرا على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، قضى بمعاقبة مواطن، بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة، في الحق العام، وإعادة 5 ملايين ريال لأصحابها في الحق الخاص، بعدما أدين بممارسة النصب والاحتيال، في أعمال وهمية لـ«الوساطة المالية في تجارة البترول والذهب» مع شركة دولية مقرها لندن «اتضح أنها أيضا وهمية».

وتعود التفاصيل ، إلى تحويل المواطن نشاطه في التكييف والتبريد إلى ما أسماه أعمال الوساطة المالية في تجارة الذهب والبترول، مقدما لعملائه عقودا منسوخة من الإنترنت، ليقعوا في حبال نصبه، ويتم التحويل له من قبل مواطنين ومواطنات مبالغ وصلت إلى 5 ملايين ريال، ليتضح بعدها أنه يبيع الوهم لعملائه، حسب «عكاظ».

وفيما تلقت النيابة العامة بلاغات عدة ضد صاحب المؤسسة، الذي قدم نفسه على أنه وسيط مالي معتمد من شركات وساطة مالية في لندن، تم تتبع حساباته البنكية، ليتم التأكد من التحويلات على حسابات عدة مؤسسات تابعة له، وتتم إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة النصب والاحتيال.

وفيما بدأت المحكمة تنظر في القضية، تم الاستماع لأطراف الدعوى، والاطلاع على كشوفات الحسابات وتقرير النيابة وإقرارات المتهم باستلام المبالغ من عدد من الضحايا، فضلا عن رصد سابقة مشابهة للمتهم أدين فيها بالنصب والاحتيال المالي.

كما اطلعت المحكمة على إفادات وزارة التجارة على المحكمة، بأن المتهم لا يملك رخصة في الوساطة وأن الشركة المزعومة التي ادعى بأنها دولية ومقرها لندن ليست سوى شركة وهمية.

وأدانت المحكمة صاحب المؤسسة بأكل أموال ‏الناس بالباطل عن طريقة التعامل مع شركة وهمية ليس لها نشاط تجاري، والعمل بدون ترخيص نظامي، فضلا عن إدانته بالتحايل على الجهات المختصة، واستغلال حساب مؤسسته التجارية بالمملكة بتصدير مبالغ غير مرخص له فيها، ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المتهم، بأنه «انتهاك لحرمة الأموال وإخلال بالأمن»، لافتة إلى أن عدم ارتداعه من عقوبة لجريمة سابقة، يوجب تشديد العقوبة عليه.