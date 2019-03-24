الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا

كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

5 ملايين ريال تدخل حساب مواطن للتجارة بالبترول والذهب.. هكذا كُشفت الخدعة

5 ملايين ريال تدخل حساب مواطن للتجارة بالبترول والذهب.. هكذا كُشفت الخدعة
0

تواصل – جدة:

صادقت محكمة الاستئناف، أخيرا على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، قضى بمعاقبة مواطن، بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة، في الحق العام، وإعادة 5 ملايين ريال لأصحابها في الحق الخاص، بعدما أدين بممارسة النصب والاحتيال، في أعمال وهمية لـ«الوساطة المالية في تجارة البترول والذهب» مع شركة دولية مقرها لندن «اتضح أنها أيضا وهمية».

وتعود التفاصيل ، إلى تحويل المواطن نشاطه في التكييف والتبريد إلى ما أسماه أعمال الوساطة المالية في تجارة الذهب والبترول، مقدما لعملائه عقودا منسوخة من الإنترنت، ليقعوا في حبال نصبه، ويتم التحويل له من قبل مواطنين ومواطنات مبالغ وصلت إلى 5 ملايين ريال، ليتضح بعدها أنه يبيع الوهم لعملائه، حسب «عكاظ».

وفيما تلقت النيابة العامة بلاغات عدة ضد صاحب المؤسسة، الذي قدم نفسه على أنه وسيط مالي معتمد من شركات وساطة مالية في لندن، تم تتبع حساباته البنكية، ليتم التأكد من التحويلات على حسابات عدة مؤسسات تابعة له، وتتم إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة النصب والاحتيال.

وفيما بدأت المحكمة تنظر في القضية، تم الاستماع لأطراف الدعوى، والاطلاع على كشوفات الحسابات وتقرير النيابة وإقرارات المتهم باستلام المبالغ من عدد من الضحايا، فضلا عن رصد سابقة مشابهة للمتهم أدين فيها بالنصب والاحتيال المالي.

كما اطلعت المحكمة على إفادات وزارة التجارة على المحكمة، بأن المتهم لا يملك رخصة في الوساطة وأن الشركة المزعومة التي ادعى بأنها دولية ومقرها لندن ليست سوى شركة وهمية.

وأدانت المحكمة صاحب المؤسسة بأكل أموال ‏الناس بالباطل عن طريقة التعامل مع شركة وهمية ليس لها نشاط تجاري، والعمل بدون ترخيص نظامي، فضلا عن إدانته بالتحايل على الجهات المختصة، واستغلال حساب مؤسسته التجارية بالمملكة بتصدير مبالغ غير مرخص له فيها، ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المتهم، بأنه «انتهاك لحرمة الأموال وإخلال بالأمن»، لافتة إلى أن عدم ارتداعه من عقوبة لجريمة سابقة، يوجب تشديد العقوبة عليه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. العناية الإلهية تُنقذ مواطناً من «لدغة أفعى»

بالفيديو.. العناية الإلهية تُنقذ مواطناً من «لدغة أفعى»

مُنقذ «معلمة بريدة» يكشف ملابسات الواقعة.. هجوم وطعنات ودماء (فيديو)

مُنقذ «معلمة بريدة» يكشف ملابسات الواقعة.. هجوم وطعنات ودماء (فيديو)

القصيم.. مواطن ينقذ امرأة من «عصابة» ويتلقى عدة طعنات في ذراعه

القصيم.. مواطن ينقذ امرأة من «عصابة» ويتلقى عدة طعنات في ذراعه

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

طبيبة أسنان تروي تفاصيل حفظها للقرآن وقصة شفاء ابنها من مرض نادر 

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصائد قادمة من مطبخ المنزل
تدوينات حرة

قصائد قادمة من مطبخ المنزل

المزيد
العفو بانتقام
مقالات

العفو بانتقام

المزيد
رسالة إلى أحفادنا
تدوينات حرة

رسالة إلى أحفادنا

المزيد
المسلمون ليسوا إرهابيين!
مقالات

المسلمون ليسوا إرهابيين!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>