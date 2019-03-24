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كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا

كيفية احتساب مالك المنشأة الصغيرة بالتوطين آليًّا
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن صاحب المنشأة الصغيرة في حال لم يكن مضافا على منشأة أخرى في التأمينات فإنه يتم احتسابه في نسبة التوطين آلياً.

جاء ذلك في إيضاحها عبر حسابها في «تويتر» أمس (السبت) ردا على تساؤل أحد المغردين حول تفرغ مالك المنشأة.

وجاء الإيضاح تعقيبا على استفسار عن مبلغ رسوم العمالة الوافدة العاملة في المنشأة الصغيرة التي يملكها مواطن، إذ أفادت «العمل» بأن المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) تُعفى من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها.

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