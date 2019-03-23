الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

متقاعد لـ «حساب المواطن»: لدي زوجتان و12 ابناً ودعمي 300 ريال

متقاعد لـ «حساب المواطن»: لدي زوجتان و12 ابناً ودعمي 300 ريال

مجلس الوزراء يقرر رسمياً إلغاء فصل هؤلاء المعلمين

مجلس الوزراء يقرر رسمياً إلغاء فصل هؤلاء المعلمين

احذر.. دراسة جديدة تؤكد: المشروبات الساخنة تسبب السرطان

احذر.. دراسة جديدة تؤكد: المشروبات الساخنة تسبب السرطان
0

تواصل – وكالات؛

حذر بحث جديد من أن شرب الشاي أو القهوة الساخنة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقال القائمون على الدراسة إن المياه الساخنة تدمر بطانة الفم والحلق والتي يمكن أن تغذي الأورام.

وكشفت الدراسة التي شملت أكثر من خمسين ألف شخص أن أولئك الذين شربوا مشروباتهم ساخنة عند درجة حرارة 60 مئوية (140 فهرنهايت) كانوا أكثر عرضة بنسبة 90٪ للإصابة بالسرطان، وارتفعت هذه النسبة 2.4 لدى أولئك الذين كانت حرارة مشروباتهم 75 درجة مئوية.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها على الشاي تنطبق على المشروبات الأخرى بما في ذلك القهوة أو الشوكولاته الساخنة.

ونظرت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للسرطان في عادات الشرب لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا.

وخلال فترة المتابعة بين 2004 إلى 2017 ، تم تحديد 317 حالة جديدة من سرطان المريء، ويؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر، كما أن الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين

عبوة واحدة من مشروبات الطاقة تضر الشرايين

إن كنت من مدمني شرب القهوة يومياً.. إليك هذا التحذير

إن كنت من مدمني شرب القهوة يومياً.. إليك هذا التحذير

احذر.. «السيلفي» يسبب هذه الأمراض

احذر.. «السيلفي» يسبب هذه الأمراض

احترس.. عدم «تنظيف الأسنان» يؤدي للإصابة بهذا المرض الخطير

احترس.. عدم «تنظيف الأسنان» يؤدي للإصابة بهذا المرض الخطير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رسالة إلى أحفادنا
تدوينات حرة

رسالة إلى أحفادنا

المزيد
المسلمون ليسوا إرهابيين!
مقالات

المسلمون ليسوا إرهابيين!

المزيد
“الطوفان القادم2”
مقالات

“الطوفان القادم2”

المزيد
التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>