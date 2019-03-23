احذر.. دراسة جديدة تؤكد: المشروبات الساخنة تسبب السرطان

تواصل – وكالات؛

حذر بحث جديد من أن شرب الشاي أو القهوة الساخنة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وقال القائمون على الدراسة إن المياه الساخنة تدمر بطانة الفم والحلق والتي يمكن أن تغذي الأورام.

وكشفت الدراسة التي شملت أكثر من خمسين ألف شخص أن أولئك الذين شربوا مشروباتهم ساخنة عند درجة حرارة 60 مئوية (140 فهرنهايت) كانوا أكثر عرضة بنسبة 90٪ للإصابة بالسرطان، وارتفعت هذه النسبة 2.4 لدى أولئك الذين كانت حرارة مشروباتهم 75 درجة مئوية.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها على الشاي تنطبق على المشروبات الأخرى بما في ذلك القهوة أو الشوكولاته الساخنة.

ونظرت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للسرطان في عادات الشرب لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا.

وخلال فترة المتابعة بين 2004 إلى 2017 ، تم تحديد 317 حالة جديدة من سرطان المريء، ويؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر، كما أن الرجال أكثر عرضة للخطر من النساء.