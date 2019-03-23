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الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في صعدة

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في صعدة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، السبت، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في مديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

وقال العميد عبداللطيف الضبياني قائد اللواء 126، إن الجيش الوطني تمكن من تحرير مجمع الشبوك وتبة التمساح والتباب المطلة على وادي النخيل بجبهة الفرع القريبة من وائلة بمديرية كتاف البقع.

وأكد الضبياني أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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