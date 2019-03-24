الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

تقلبات على معظم المناطق.. توقعات بسحب ممطرة ورياح

متقاعد لـ «حساب المواطن»: لدي زوجتان و12 ابناً ودعمي 300 ريال

متقاعد لـ «حساب المواطن»: لدي زوجتان و12 ابناً ودعمي 300 ريال

أم أردنية ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره

أم أردنية ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره
0

تواصل – وكالات:

لم تتحمل أم المواطن الأردني كامل درويش أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا، فراقه، ولحقت به أثناء تشييعه أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة New Zealand Herald عن مسؤول في السفارة الأردنية في سيدني تأكيده وفاة السيدة البالغة من العمر 64 عاماً، إثر نوبة قلبية.

كما نقلت عن أحد المقربين من العائلة، أن السيدة المتوفاة وصلت نيوزيلندا لحضور تشييع جثمان ابنها قبل ساعات من الجنازة، ويبدو أنها لم تحتمل مدى الحزن الذي ألم بها، وأضاف أن العائلة ترتب الآن لنقل جثمان السيدة المتوفاة إلى الأردن.

وكامل درويش يبلغ من العمر 38 عاماً، ولديه 3 أطفال، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه المستقر هناك.

وكان درويش تقدم قبل مقتله، بطلب تأشيرات لزوجته وأطفاله، للعيش معه في نيوزيلندا.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سياسي دنماركي متطرف يحرق المصحف.. وآخر يتحرش بالمسلمين أثناء صلاتهم

سياسي دنماركي متطرف يحرق المصحف.. وآخر يتحرش بالمسلمين أثناء صلاتهم

رسمياً.. نيوزيلندا تكشف عقوبة «سفاح المسجدين»

رسمياً.. نيوزيلندا تكشف عقوبة «سفاح المسجدين»

«الأذان» يعم أرجاء نيوزيلندا في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي

«الأذان» يعم أرجاء نيوزيلندا في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي

بعد مذبحة المسجدين.. نيوزيلندا تحظر البنادق نصف الآلية والهجومية

بعد مذبحة المسجدين.. نيوزيلندا تحظر البنادق نصف الآلية والهجومية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رسالة إلى أحفادنا
تدوينات حرة

رسالة إلى أحفادنا

المزيد
المسلمون ليسوا إرهابيين!
مقالات

المسلمون ليسوا إرهابيين!

المزيد
“الطوفان القادم2”
مقالات

“الطوفان القادم2”

المزيد
التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>