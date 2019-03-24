أم أردنية ذهبت لتشييع ابنها في نيوزيلندا.. فماتت بجواره

تواصل – وكالات:

لم تتحمل أم المواطن الأردني كامل درويش أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في كرايست شيرتش في نيوزيلندا، فراقه، ولحقت به أثناء تشييعه أمس الجمعة.

ونقلت صحيفة New Zealand Herald عن مسؤول في السفارة الأردنية في سيدني تأكيده وفاة السيدة البالغة من العمر 64 عاماً، إثر نوبة قلبية.

كما نقلت عن أحد المقربين من العائلة، أن السيدة المتوفاة وصلت نيوزيلندا لحضور تشييع جثمان ابنها قبل ساعات من الجنازة، ويبدو أنها لم تحتمل مدى الحزن الذي ألم بها، وأضاف أن العائلة ترتب الآن لنقل جثمان السيدة المتوفاة إلى الأردن.

وكامل درويش يبلغ من العمر 38 عاماً، ولديه 3 أطفال، وهاجر إلى نيوزيلندا قبل 6 أشهر فقط، للعيش إلى جانب شقيقه المستقر هناك.

وكان درويش تقدم قبل مقتله، بطلب تأشيرات لزوجته وأطفاله، للعيش معه في نيوزيلندا.