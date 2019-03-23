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عسير.. الإطاحة بشخصين اعتديا على عامل محطة بنزين في الحرجة

عسير.. الإطاحة بشخصين اعتديا على عامل محطة بنزين في الحرجة
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تواصل – عسير:

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخصين ملثمين بعد قيامهما بالاعتداء على عامل محطة وقود بالضرب، وسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته بالحرجة.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه وبالإشارة لمقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخصان بالاعتداء على عامل محطة بنزين وطعنه وسلبه، فقد باشرت شرطة منطقة عسير بلاغاً عند الساعة ٢:٥٠ من فجر يوم الخميس ١٤٤٠/٧/١٤هـ عن تعرض عامل بمحطة بنزين للطعن من قبل أشخاص مجهولين وسلب مبلغ مالي منه.

وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهمين بالجريمة، وتبين أنهما سعوديان اثنان بالعقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما، ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

 

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