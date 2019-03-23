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وفاة 293 شخصاً جراء الإعصار «إيداي» في موزمبيق

وفاة 293 شخصاً جراء الإعصار «إيداي» في موزمبيق
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تواصل – وكالات:

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت، إن 293 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في موزمبيق بسبب الإعصار إيداي الذي تسبب في حدوث فيضانات مدمرة.

وقال منسق المكتب سباستيان رودز ستامبا: “سنضطر للانتظار لحين انحسار مياه الفيضانات، لنعلم الحصيلة النهائية للقتلى في موزمبيق”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي إن عدد قتلى الإعصار “إيداي” والفيضانات التي وقعت في الآونة الأخيرة قد يتجاوز ألف شخص ليرفع بذلك بشكل كبير العدد المحتمل للقتلى بالمقارنة مع الأرقام الحالية.

 

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