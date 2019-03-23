مستفيد يقترح تطبيق «الدعم المرن» بالصيف.. و«حساب المواطن» يرد

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء “حساب المواطن” مع مقترح لمواطن تقدم به عبر تعليقه على منشور لـ”سلطان القحطاني – المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن”.

وجاء مقترح المواطن كالآتي: (أخوي سلطان ليتك توصل اقتراحي للمسؤولين وهو أن يكون الدعم مرناً يعني بالصيف يرتفع اكثر بنسبة مثلا ٥٠% ويشمل عدداً أكبر لأن لاحظنا ناساً ما هم مستحقين للدعم عشان دخلهم فوق الحد بـ٢٠٠ أو ٣٠٠ ريال ونشكر جهودكم وزملاءكم).

ورد حساب المواطن بالآتي: (يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر الغير مباشر من الإصلاحات الاقتصادية).

من جانبه رد المواطن على تفاعل حساب المواطن السريع قائلا: (اشكر تجاوبكم السريع بارك الله فيكم وما شاء الله تبيضون الوجه ، بالنسبة لاقتراحي هو اعادة دراسة مبالغ التعويض نفسه بحيث ان الصيف يكون اعلى ويرجع بالشتاء للمبلغ المعروف هذا فيه تخفيف كثير على المستفيدين واعادة دراسته كل فترة وفيكم الخير والبركة إن شاء الله).