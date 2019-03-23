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فرصة عمل لمربية أطفال مقابل 53 ألف دولار.. بشرط واحد

فرصة عمل لمربية أطفال مقابل 53 ألف دولار.. بشرط واحد
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تواصل – وكالات:

عرضت عائلة بريطانية فرصة عمل براتب مرتفع لمربية أطفال مهتمها العناية بابنتيهما الصغيرتين، ولكن بشرط واحد غريب!.

واشترط الزوجان في الإعلان الذي نشراه على موقع “تشيلدرين كير” وطلبا فيه مربية غير متفرغة، أن ترتدي المرشحة المناسبة للوظيفة زي إحدى أميرات ديزني، خلال قيامها بالعناية بطفلتيهما التوأم.

ويقول الإعلان “على غرار معظم الأطفال في سن 5 سنوات، فإن ابنتينا عاشقتان لشخصيات ديزني، ونعتقد أن هذه أفضل طريقة لتعليمهما بعض القيم الهامة”.

وأضاف الإعلان “نحن نعلم أن هذا ليس طلباً طبيعياً للمربيات، ولكننا نعتقد أنها ستكون طريقة رائعة لتعليم ابنتينا أشياء مثل العزم والرحمة والخوف والطموح، من نماذج مثل الأميرة تيانا والأميرة آنابيل وسندريلا”.

وتبحث العائلة عن مربية يمكنها لعب شخصيات مختلفة لأميرات ديزني كل شهر والالتزام بالشخصية، بحسب صحيفة سي بي إس سكرمنتو.

وعرض الوالدان دفع 52،500 دولار في السنة، وتغطية تكلفة جميع ازياء أميرات ديزني، كما ستحصل المربية على إجازة مدفوعة لمدة 25 يوماً في العام.

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