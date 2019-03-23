تعليم الليث يعتمد العمل بالدوام الصيفي.. والتنفيذ غدًا

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وجَّه مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قادة وقائدات المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، باعتماد العمل بالدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من صباح غد الأحد.

وأوضح مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أنَّ الاصطفاف الصباحي للدوام الصيفي، سيبدأ عند الساعة السابعة صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.

ودعا “المالكي” أولياء الأمور، والطلاب والطالبات إلى أهمية التقيد بالموعد المحدد والانضباط في الحضور إلى مدارسهم دون تهاون أو تأخير، كما أهاب بأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس وشركات النقل المدرسي.