الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالفيديو.. سطو مسلح على عامل محطة بـ«الحرجة»

بالفيديو.. سطو مسلح على عامل محطة بـ«الحرجة»

وزير التعليم: زيادة البعثات الدراسية إلى الصين

وزير التعليم: زيادة البعثات الدراسية إلى الصين

توقعات «الأرصاد»: الفرصة ما زالت مُهيَّأة لهطول أمطار رعدية

توقعات «الأرصاد»: الفرصة ما زالت مُهيَّأة لهطول أمطار رعدية

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

تعليم الليث يعتمد العمل بالدوام الصيفي.. والتنفيذ غدًا

تعليم الليث يعتمد العمل بالدوام الصيفي.. والتنفيذ غدًا
0

تواصل – متابعات:

وجَّه مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قادة وقائدات المدارس بمختلف المراحل الدراسية على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة للإدارة، باعتماد العمل بالدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ، اعتبارًا من صباح غد الأحد.

وأوضح مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أنَّ الاصطفاف الصباحي للدوام الصيفي، سيبدأ عند الساعة السابعة صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا.

ودعا “المالكي” أولياء الأمور، والطلاب والطالبات إلى أهمية التقيد بالموعد المحدد والانضباط في الحضور إلى مدارسهم دون تهاون أو تأخير، كما أهاب بأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس وشركات النقل المدرسي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم الطائف» تحذف تغريدة الدوام الصيفي.. تعرّف على السبب

«تعليم الطائف» تحذف تغريدة الدوام الصيفي.. تعرّف على السبب

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي.. تعرف عليها

«بديلات محو الأمية»: «التعليم» حرمتنا من التعيين وأخرجتنا من الأمر السامي

«بديلات محو الأمية»: «التعليم» حرمتنا من التعيين وأخرجتنا من الأمر السامي

مقترح بـ«الشورى» يمنع المتحرشين من العمل بهذه الأماكن

مقترح بـ«الشورى» يمنع المتحرشين من العمل بهذه الأماكن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رسالة إلى أحفادنا
تدوينات حرة

رسالة إلى أحفادنا

المزيد
المسلمون ليسوا إرهابيين!
مقالات

المسلمون ليسوا إرهابيين!

المزيد
“الطوفان القادم2”
مقالات

“الطوفان القادم2”

المزيد
التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>