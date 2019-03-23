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«الحصيني» يتوقع أمطاراً غزيرة وتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» يتوقع أمطاراً غزيرة وتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءاً من غدٍ الأحد تقلبات جوية تشمل أمطاراً ورياحاً وعواصف رعدية، مع فرصة تشكُّل عاصفة ترابية.

ودعا الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت، قائدي المركبات، لتوخي الحذر الشديد؛ حيث تستمر التقلبات الجوية حتى يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنّه من المتوقع كذلك تشكُّل سُحب رعدية  ممطرة على أجزاء من المنطقة الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنّ الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة.

كما بيّن الحصيني، أنّ هذه الحالة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما بين خمس وثماني درجات، ثم انخفاضًا بمقدار ما بين خمس وتسع درجات.

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