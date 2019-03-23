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رسميًّا.. طرح «واتساب بيزنس» لأجهزة آيفون

رسميًّا.. طرح «واتساب بيزنس» لأجهزة آيفون
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تواصل – وكالات:

أعلن شركة “فيسبوك” عن إتاحة نسخة جديدة من واتساب بيزنس لأجهزة ايفون، وذلك بعد طرحها لأجهزة اندوريد في العام الماضي.

و”واتساب بيزنس whatsapp business” تطبيق منفصل عن واتساب الأساسي ومصمم لمساعدة العلامات التجارية على التواصل مع الزبائن، وقد تلقى شكلا مختلفا تماما.

وذكرت مدونة WABetaInfo المعنية بواتساب أن التطبيق المخصص لآيفون ظهر في “آب ستور” ببعض دول العالم، مشيرة إلى أنه سيسمح للمستخدم بالتحدث إلى العلامات التجارية المفضلة له وتوجيه أسئلة أو حتى تقديم شكاوى.

وقالت شركة فيسبوك المالكة لواتساب إن واتساب بيزنس مصمم في إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة مضيفة أنه يتيح للشركات التفاعل مع الزبائن بسهولة باستخدام أدوات للتصنيف والرد السريع على الرسائل وغيرها.

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن العلامات التجارية ستدفع رسوما على استخدام بعض الخصائص داخل الخدمة ومنها إرسال إخطارات أو الرد على الطلبات بعد أكثر من 24 ساعة على أول اتصال.

وأضافت أنه بوسع الشركات إنشاء لمحات عنها (بروفايل) مزودة بمعلومات مهمة مثل العنوان وطبيعة النشاط التجاري والموقع والبريد الالكتروني.

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