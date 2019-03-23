زوَّر هوية مواطن.. ضبط وافد حاول تهريب ألف حزمة قات

تواصل – الباحة:

تمكن مركز شرطة جرب في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، من ضبط أحد المهربين من جنسية عربية وبحوزته ألف حزمة من نبات القات المخدر، وكميات من شراب العرق المسكر.

وأوضح مصدر أمني – وفقاً لـ«عكاظ» – أن المهرب سبق أن عرض من خلال فيديو الجوال الخاص مهارته في تهريب كميات من القات، قام بتسليمها لموزعين في إحدى المدن، لافتاً إلى أن الفيديو أسهم في ترصّده وضبطه بالجرم.

من ناحيته، كشف مصدر عدلي أن التحقيقات أظهرت تزوير المهرب الوافد بطاقة هوية سعودية باسمه ورخصة قيادة، مفيدا أنه تم إيقافه على ذمة القضية وستتم إحالته للمحكمة الجزائية لمجازاته على تهريب القات، والخمر، والتزوير، والمجاهرة بالترويج.