5 عادات غذائية يجب تجنبها

تواصل – وكالات:

هناك عادات أصبحت مصاحِبة وملازمة لنا في حياتنا اليومية، وباتت جزءاً لا يتجزّأ من شخصيّتنا، منها غذائيّة تشكّل ضرراً على صحّتنا وسلوكيّاتنا.

هنا ننبّهك إلى هذه العادات الخاطئة التي نمارسها في حياتنا اليومية، بقصد أو بغير قصد، ونرشدك إلى سبل تصحيحها.

1 ـ عادة شرب الشاي بعد الغداء:

من العادات السيّئة التي يجهلها الكثيرون هو شرب الشاي بعد الغداء، كشراب ساخن يساعد على الهضم، إلا أنَّها من العادات الخاطئة التي قد تسبّب فقراً في الدم، نتيجة مادّة العصفين التي تمنع امتصاص الحديد من الأمعاء، وبذلك يكون ما تمّ تناوله مجرّد طعام لا فائدة له.

– الصحّيح أن تشرب الشاي بعد الأكل بساعتين أو قبل الأكل، ويفضَّل بعد الإفطار بساعتين إلى خمس ساعات، كما لا يحبَّذ شربه في الليل، حتى لا يصيبك الأرق نتيجة الكافيين الموجود في الشاي.

2 ـ المبالغة في أكل الفلفل والبهارات والمخلّلات:

تناول ما يسمّى بالسلطة الحارّة أو الشطّة بشكل مستمرّ في كلّ الوجبات الأساسيّة وفي الأطعمة بشكل عام، يُعَدّ من العادات السيّئة التي تؤدّي إلى خدش جدار المعدة، فتسبّب تقرّحات والتهابات. أمّا الإفراط في استخدام المخلّلات، فقد يؤدّي إلى الإصابة بمرض ارتفاع الضغط الشرياني، بسبب احتوائها على نسبة أملاح عالية، تتراكم بسهولة في الجسم.

– الصحّيح خفّف حدّة أكلك للفلفل والمخلّلات، وتناول كمّيّات وافية من الماء، حتى تتخلّص من الأملاح المترسّبة في جسمك.

3 ـ عادة شرب مشروبات الطاقة في الصباح:

يلجأ الكثيرون في الصباح الباكر إلى تناول مشروب الطاقة مع الإفطار، ليحفّز نشاطهنّ بشكل كبير؛ إلا أنّ هذه العادة تُعَدّ من العادات السيّئة والخطيرة، كون المشروب الواحد يحتوي على 45 سعرة حراريّة لكلّ 100 مل، ونسبة الكافيين الموجودة فيه تعادل 3 أكواب كبيرة من القهوة. هذا إلى جانب تسبّب هذه المشروبات بالقلق، فبعد أن تقلّ نسبة الكافيين في الدم، يصاب الشخص بحالة من الصداع والقلق، أشبه بحالة المدمنين على مخدِّر معيّن، كما أنّها تؤدّي إلى مشاكل في النوم واضطرابات في دقّات القلب.

– الصحّ: في حال شعرت بالنعاس والخمول، فنجان قهوة واحد سينعشك. وممارسة المشي لمدّة ربع ساعة يوميّاً تساعد على تحفيز الدورة الدمويّة، ممّا يبعث النشاط في جسمك.

4 ـ تكرار استخدام الزيت المقلي:

تلجأ الكثير من النساء، خصوصاً في المناطق الساحليّة، إلى تناول السمك أسبوعياً، لا بل يستخدمن نفس الزيت الذي استخدمنه في قلي السمك سابقاً. اعلمي أنّها من أخطر العادات الغذائيّة المسبّبة لأمراض السرطان، نتيجة أكسدة الزيت، ما يلحق الضرر بك وبأسرتك مع الوقت.

– الصحيح يجب أن استخدام الزيت لمرّة واحدة فقط.

5 ـ عادة الوجبات الليليّة:

يلجأ الكثير من الناس إلى تناول وجبات خلال الليل، خصوصاً الذين يعانون من الأرق أو السهر ليلاً والنوم نهاراً، فهم عرضة للبدانة واكتساب الوزن أكثر، إذ تعمل الوجبات الليليّة على اختلال التوازن الهرموني وإفراز كمّيّة كبيرة من هرمون “الجرلين” الذي يولد الشعور بالجوع.

– الصحّيح لا تتناول من بعد الساعة العاشرة أيّ وجبة دسمة، وإذا غلبك الجوع، فبضع قطع من الفاكهة أو سلطة الخضار لا تزيد من وزنك في الليل.