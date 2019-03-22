«دبابير ميتة» داخل العسل.. منتج غذائي جديد مثير للجدل

تواصل – وكالات:

عمدت شركة صغيرة لإنتاج العسل في مقاطعة أويتا اليابانية، إلى وضع الدبابير وهي حية داخل عبوات العسل حتى تغرق بهدف إضفاء منظر طبيعي على المنتج، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل.

وادعت الشركة بأن خلاصات الدبابير الميتة تتسرب إلى العسل، وتضيف نكهة مميزة إلى مذاقه، وتجعله أكثر فائدة للصحة.

والغريب في الأمر، أن الشركة نصحت، على موقعها الخاص على الإنترنت بعدم تناول الدبابير الموجودة في العسل، والاحتفاظ بها كتذكار.

ويبلغ سعر عبوة العسل الذي يتم بيعه على منصة الشركة على الإنترنت، 1260 ين ياباني أي ما يعادل 11 دولاراً أمريكياً، وفق ما نقل موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.