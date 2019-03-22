الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

حدث بالفعل.. أم تنَّحر عنق رضيعتها بسبب «الغيرة»

حدث بالفعل.. أم تنَّحر عنق رضيعتها بسبب «الغيرة»
0

تواصل – وكالات:

أقدمت أمّ أوكرانية على قتل رضيعتها، لاعتقادها أن زوجها يحبها أكثر منها في حادث مأساوي أثار حالة من الجدل في أوكرانيا.

وذكرت التقارير أن المرأة البالغة من العمر 21 عاماً انتظرت خروج زوجها من المنزل في شمال غرب أوكرانيا لرمي القمامة، واستخدمت سكين المطبخ لقطع حنجرة الطفلة.

وبعد عود الزوج إلى المنزل، وجد يدي زوجته ملطختين بالدماء، فهُرع إلى غرفة النوم، ليجد رضيعته التي لم يتجاوز عمرها 3 أسابيع تسبح في دمائها، فسارع للاتصال بخدمة الطوارىء، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت والدة الزوج كانت الزوجة تغير من طفلتها، لاعتقادها أن زوجها يحبها أكثر منها.

وعثرت الشرطة على سلاح الجريمة في بالوعة المطبخ، وكان السكين مغطى بدماء الرضيعة، وقال متحدث باسم الشرطة إنها توفيت متأثرة بجروح في الحنجرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أردني يقتل طفله الرضيع بطريقة مروعة (صور)

أردني يقتل طفله الرضيع بطريقة مروعة (صور)

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

أول إجراء من «النيابة العامة» في قضية المعتدي على زوجته بمكة

مقيم يُفاجأ بـ«رضيعة» أمام باب شقته في جدة.. والشرطة تبدأ التحقيق

مقيم يُفاجأ بـ«رضيعة» أمام باب شقته في جدة.. والشرطة تبدأ التحقيق

توضيح من «الصحة» بشأن أهلية علاج زوجة المواطن «الأجنبية».. لا تشمل 5 خدمات

توضيح من «الصحة» بشأن أهلية علاج زوجة المواطن «الأجنبية».. لا تشمل 5 خدمات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“الطوفان القادم2”
مقالات

“الطوفان القادم2”

المزيد
التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد
“الغلوّ في الاستدامة”
مقالات

“الغلوّ في الاستدامة”

المزيد
عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>