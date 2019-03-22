حدث بالفعل.. أم تنَّحر عنق رضيعتها بسبب «الغيرة»

تواصل – وكالات:

أقدمت أمّ أوكرانية على قتل رضيعتها، لاعتقادها أن زوجها يحبها أكثر منها في حادث مأساوي أثار حالة من الجدل في أوكرانيا.

وذكرت التقارير أن المرأة البالغة من العمر 21 عاماً انتظرت خروج زوجها من المنزل في شمال غرب أوكرانيا لرمي القمامة، واستخدمت سكين المطبخ لقطع حنجرة الطفلة.

وبعد عود الزوج إلى المنزل، وجد يدي زوجته ملطختين بالدماء، فهُرع إلى غرفة النوم، ليجد رضيعته التي لم يتجاوز عمرها 3 أسابيع تسبح في دمائها، فسارع للاتصال بخدمة الطوارىء، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت والدة الزوج كانت الزوجة تغير من طفلتها، لاعتقادها أن زوجها يحبها أكثر منها.

وعثرت الشرطة على سلاح الجريمة في بالوعة المطبخ، وكان السكين مغطى بدماء الرضيعة، وقال متحدث باسم الشرطة إنها توفيت متأثرة بجروح في الحنجرة.