مُنقذ «معلمة بريدة» يكشف ملابسات الواقعة.. هجوم وطعنات ودماء (فيديو)

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كشف المواطن نايف الحربي الذي أنقذ معلمة في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، من كمين نصبه لها شخصين مجهولين، لسرقتها تحت الدرج بالقرب من شقتها، عن ملابسات وتفاصيل الحادث.

وقال الحربي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “إنه عندما وصل عند بيت المعلمة التي يقوم بتوصيلها، لاحظ خروج شخص من البيت ورجوعه مرة أخرى بشكل سريع، فوقف عند البيت ورأى طرف ثوب عند باب البيت وهو مدخل مشترك لشقتين فاشتبه في الأمر”.

وأكد أنه أراد أن يطمئن أولا، فترك المعلمة مع والدته التي كانت ترافقه في السيارة، وأغلق السيارة عليهما، ودخل البيت للتأكد.

وأضاف، أنه تفاجأ بوجود شخصين مختبئين خلف الدرج، هجم عليه أحدهما وضربه بعصا، موضحا أنه تشابك بالأيدي مع من ضربه، فطعنه الثاني في ذراعه مرتين، ثم هربا من البيت، ونجح هو بمجهود كبير في العودة للسيارة، فصاحت أمه والمعلمة عندما شاهداه والدم ينزف من ذراعه، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى البيت وصعد إلى الشقة ليرى إن كان هناك من يختبئ في الأعلى.

وختم المواطن الحربي بقوله إنه عاد مرة أخرى واصطحب أمه والمعلمة، التي فتحت الشقة واطمأنت على أولادها، ثم اتصلت على زوجها ليحضر إليها، كما حضرت الشرطة والهلال الأحمر لمباشرة الحادث.