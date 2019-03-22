الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

قرار مهم من «مجلس الوزراء» بشأن فصل الموظفين بسبب إيقافهم لدى الجهات الأمنية

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

مُنقذ «معلمة بريدة» يكشف ملابسات الواقعة.. هجوم وطعنات ودماء (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المواطن نايف الحربي الذي أنقذ معلمة في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، من كمين نصبه لها شخصين مجهولين، لسرقتها تحت الدرج بالقرب من شقتها، عن ملابسات وتفاصيل الحادث.

وقال الحربي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”: “إنه عندما وصل عند بيت المعلمة التي يقوم بتوصيلها، لاحظ خروج شخص من البيت ورجوعه مرة أخرى بشكل سريع، فوقف عند البيت ورأى طرف ثوب عند باب البيت وهو مدخل مشترك لشقتين فاشتبه في الأمر”.

وأكد أنه أراد أن يطمئن أولا، فترك المعلمة مع والدته التي كانت ترافقه في السيارة، وأغلق السيارة عليهما، ودخل البيت للتأكد.

وأضاف، أنه تفاجأ بوجود شخصين مختبئين خلف الدرج، هجم عليه أحدهما وضربه بعصا، موضحا  أنه تشابك بالأيدي مع من ضربه، فطعنه الثاني في ذراعه مرتين، ثم هربا من البيت، ونجح هو بمجهود كبير في العودة للسيارة، فصاحت أمه والمعلمة عندما شاهداه والدم ينزف من ذراعه، إلا أنه عاد مرة أخرى إلى البيت وصعد إلى الشقة ليرى إن كان هناك من يختبئ في الأعلى.

وختم المواطن الحربي بقوله إنه عاد مرة أخرى واصطحب أمه والمعلمة، التي فتحت الشقة واطمأنت على أولادها، ثم اتصلت على زوجها ليحضر إليها، كما حضرت الشرطة والهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

القصيم.. مواطن ينقذ امرأة من «عصابة» ويتلقى عدة طعنات في ذراعه

القصيم.. مواطن ينقذ امرأة من «عصابة» ويتلقى عدة طعنات في ذراعه

مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته

مواطن ينهي معاناة والدته مع الغسيل الكلوي.. ويتبرع لها بكليته

والدة «الأنصاري» تروي لحظات خبر إصابة ابنها بنيوزيلندا.. ومكالمة السفارة

والدة «الأنصاري» تروي لحظات خبر إصابة ابنها بنيوزيلندا.. ومكالمة السفارة

لهذا السبب.. «التجارة» تكافئ مواطناً بالأحساء بـ«50 ألف ريال»

لهذا السبب.. «التجارة» تكافئ مواطناً بالأحساء بـ«50 ألف ريال»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“الطوفان القادم2”
مقالات

“الطوفان القادم2”

المزيد
التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد
“الغلوّ في الاستدامة”
مقالات

“الغلوّ في الاستدامة”

المزيد
عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>