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خالف توقعات الأطباء.. مولود بحجم «490 جراماً» يتمسك بالحياة

خالف توقعات الأطباء.. مولود بحجم «490 جراماً» يتمسك بالحياة
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تواصل – وكالات:

وضعت امرأة طفلاً بوزن أقل من نصف كيلوجرام، شك الأطباء في قدرته على الاستمرار في الحياة، وذلك بعد 25 أسبوعاً من الحمل.

ونجح الطفل الذي وُلد بوزن 490 جراماً في تجاوز محنته الصعبة، وشق طريقه نحو الحياة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الوليد الذي كان بحجم راحة يد الطبيب وببشرة شفافة، كان في حالة حرجة لحظة خروجه من بطن أمه؛ وفقاً للمستشفى التي ولد بها بمدينة شيان في الصين.

كان الأطباء على يقين أن الطفل لن يبقى طويلاً على قيد الحياة، لكن في الأشهر الثلاث التالية لولادته، تغلب على عقبة تلو الأخرى، وتعافى إلى حد كبير؛ وفقاً لبيان نشرته المستشفى على حساباتها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفلت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى ببقاء الطفل على قيد الحياة، الأحد الماضي، بعد أن بلغ عمره 100 يوم.

وأطلق الأطباء عليه كنية “حبة فول الصويا الصغيرة”، في إشارة إلى رغبتهم في أن ينمو بشكل طبيعي.

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