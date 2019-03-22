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محكمة بحرينية تعيد لورثة رجل أعمال سعودي «فيلا» بقيمة 5.5 مليون ريال

محكمة بحرينية تعيد لورثة رجل أعمال سعودي «فيلا» بقيمة 5.5 مليون ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة الاستئناف المدنية العليا في مملكة البحرين حكماً يتضمن إعادة حقّ ورثة رجل أعمال سعودي في ملكية فيلا سكنية اشتراها قبل 6 أعوام بمبلغ 5.5 مليون ريال.

وكان رجل الأعمال السعودي قد أوكل شريكاً له آسيوي الجنسية بشراء الفيلا وحوَّل له المبلغ، وكان الشريك الآسيوي يحول لرجل الأعمال باستمرار قيمة إيجار الفيلا باعتباره وكيلاً عنه في مملكة البحرين.

وبعد وفاة رجل الأعمال السعودي متأثراً بمرض خطير، باع وكيله الآسيوي الفيلا إلى شريكٍ لهما ثالثٍ بحرينيّ الجنسية، ما يعد تصرّفاً باطلاً؛ لأن الوكالة تعدُّ لاغية بموت الموكِّل.

ورفع ورثة رجل الأعمال السعودي دعوى ضد شريكيه الآسيوي والبحريني؛ لاستعادة الفيلا فحكمت المحكمة لصالحهم، واستأنف الشريكان الحكم، لكن المحكمة المدنية العليا الثالثة أقرت بطلان تصرفهما وثبَّتت الحكم لصالح الورثة.

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