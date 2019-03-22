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مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ لعدم تعاون إيران

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ لعدم تعاون إيران
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تواصل – واس:

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيران بالتعاون الكامل مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان جاويد رحمان والسماح له بزيارة البلاد، وأن تقدم له جميع المعلومات اللازمة للقيام بمهمته.

وأشار المجلس بعد اعتماده قراراً بتمديد ولاية المقرر الخاص في إيران لمدة سنة أخرى إلى جميع قراراته السابقة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، معرباً عن الأسف والقلق البالغين لعدم تعاون إيران مع طلبات المجلس والجمعية العامة حسب التطورات المشار إليها في التقرير، وعدم سماح السلطات الإيرانية للمقرر الخاص بالقيام بولايته.

وطلب القرار من المقرر الخاص تقديم تقرير للمجلس في دورته الثالثة والأربعين، وإلى الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين حول تنفيذ ولايته حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

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