«النيابة العامة» توضح دور وحدات الصلح الجنائي في حل القضايا

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة دور وحدات الصلح الجنائي التي تقع تحت إدارتها، والمختصة بالتحقيق والفصل في القضايا التي نتجت عن أسباب وخلاف محدود أو بسيط جدا.

وأوضحت النيابة العامة في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر” أن تلك الوحدات تتولى عقد الصلح بين الأطراف في القضايا التي حدث فيها مشادات أو شتائم أو ضـرب بالعقال مثلاً، دون وقوع إصابات جسيمة.

وأضافت أن تلك القضايا لا تحال للجهات القضائية، بل يجتمع مع الأطراف أخصائي اجتماعي يعمل على تقريب وجهات النظر، وتغلق القضية وتحفظ لدى النيابة، بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية.