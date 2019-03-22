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«ذيل الحصان».. عشبة مذهلة تعالج 8 أمراض مستعصية

«ذيل الحصان».. عشبة مذهلة تعالج 8 أمراض مستعصية
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تواصل – وكالات:

تحتوي عشبة ذيل الحصان، على فوائد عديدة منها مكافحة هشاشة العظام وتخفيف الوزن الزائد، وتعتبر عشبة ذيل الحصان من النباتات العشبية الحولية التي تنتمي لفصيلة الكنباثية، وتعرف أيضا باسم “ذنب الجرذان” و”ذنب الثعلب”، وهي من النباتات السرخسية المعمرة التي تنمو في فصل الربيع، في المناطق المعتدلة المناخ بآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتحتوي على السيليكا وحمض الساليسيليك، الذي يفيد في علاج العديد من المشكلات الصحية في الجسم، وهي بحسب موقع “ويب طب” الصحي على النحو التالي:

1.هشاشة العظام.
2.احتباس السوائل.
3.النقرس.
4.تساقط الشعر.
5.حصى الكلى والمثانة.
6.التهاب المسالك البولية.
7.شفاء الجروح والمساعدة علي التئامها.
8.فقدان الوزن.

وحتى يستفيد الإنسان بأفضل صورة من هذه العشبة، فعليه عمل ما يلي: يمكنك نقع ملعقتين كبيرتين من مسحوق عشبة ذيل الحصان في أربع أكواب من الماء الدافئ، ومن ثم قم بنقع قدميك بالماء للتخلص من التهابات القدم. ويمكنك أيضا نقع أظافرك للمساعدة على تقويتها.

ويمكنك استخدام مستخلص زيت الحصان مع إضافات من زيت جوز الهند ونقع الشعر به لتقويته وتدليك فروة رأسك لتعزيز الدورة الدموية وبالتالي تقوية بصيلات الشعر.

 

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