«تعليم جازان» يعلن فتح باب الترشح للإشراف التربوي

تواصل – جازان:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عن فتح باب الترشح للعمل في مجال الإشراف التربوي في عدد من التخصصات وفقاً للتشكيلات الإشرافية المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

وقال المساعد للشؤون التعليمية، ياسر بن فتح الدين دويري، إن هذا الإعلان يأتي لسد احتياج الإدارة العامة ومكاتب التعليم من المشرفين والمشرفات في جميع التخصصات، مبيناً أن الإدارة تسعى لاستقطاب الكفاءات والمتميزين بالميدان للإسهام في الارتقاء العملية التعليمية وتطوير العمل.

ودعا “دويري” الراغبين في الترشح التقيد بضوابط الترشيح المعتمدة والمرفقة بالتعميم وتسليم ملف الترشح، بعد استكمال استماراته لمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة، مع ملاحظة أن أي ملف غير مكتمل سيستبعد صاحبه من الترشيح، علماً أن آخر موعد لاستقبال ملفات المتقدمين لمكاتب التعليم يوم الثلاثاء المقبل.