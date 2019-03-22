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دراسة: زيت الأسماك يقلل نوبات الربو بنسبة 70%

دراسة: زيت الأسماك يقلل نوبات الربو بنسبة 70%
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تواصل – وكالات:

قالت نتائج دراسة جديدة إن تناول الأطعمة الغنية بدهون أوميغا3 وأوميغا6 الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية يقلل خطر أعراض الربو بنسبة تصل إلى 70 %. وتساعد هذه النوعية من الدهون التي توجد في زيت السمك على تحسين أداء الجهاز العصبي المركزي.

وأجريت الدراسة في جامعة جيمس كوك بأستراليا، وأظهرت أن تناول دهون أوميغا3 من مصادر بحرية يقلل أعراض الربو بنسبة تصل إلى 62 %، بينما تساعد دهون أوميغا6 على خفض مخاطر الإصابة بنوبات الربو بنسبة 67 %.

ويعاني من الربو 334 مليون إنسان حول العالم، ويتوفى بسبب هذه المشكلة ربع مليون إنسان سنوياً.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في “إنترناشيونال جورنال أوف إنفيرومنتال ريسيرش” يوفر زيت الأسماك والمأكولات البحرية نوعية الدهون التي تساعد على خفض نسبة الإصابة بأعراض الربو.

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