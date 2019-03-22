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«الجوازات»: خدمة التفويض الإلكتروني متاحة عبر هذه المطارات

«الجوازات»: خدمة التفويض الإلكتروني متاحة عبر هذه المطارات
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تواصل – الرياض:

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، أن خدمة التفويض الإلكتروني لاستقبال القادمات للعمل تتيح للشخص تفويض من ينوب عنه لاستقبال عاملته المنزلية القادمة إلى المملكة.

وأشارت “الجوازات” إلى أنه يمكن للشخص الحصول على الخدمة من خلال حسابه في منصة “أبشر”، مبينة أن مدة التفويض محددة بثلاثين يوماً، وأنه يمكن إلغاء التفويض خلال هذه الفترة.

وأكدت أن الخدمة متاحة في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

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