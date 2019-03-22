لاند روفر تستعد لإطلاق Range Rover Evoque الجديدة

تواصل – وكالات:

تستعد شركة لاند روفر لإطلاق الجيل الثاني من Range Rover Evoque في أبريل المقبل بسعر يبدأ من حوالي 37.3 ألف يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها Range Rover Evoque الجديدة تأتي برتوش تصميمية طفيفة، بينما تتمتع المقصورة الداخلية بالمزيد من الرحابة. وارتفعت سعة صندوق الأمتعة من 591 إلى 1383 لتراً.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و221 كيلووات/300 حصان، في حين تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 242 كلم/س.

ويبلغ معدل الاستهلاك 5.4 لترات/100 كلم من الوقود للديزل و 8.2 لترات/100 كلم للبنزين.

ومن المخطط إطلاق محركات ديزل ثلاثية الأسطوانات أكثر اقتصادية، ونسخة دفع هجين Plug-in لأول مرة.

أما عن التجهيزات التقنية جهزت السيارة بكاميرات أمامية وخلفية لتسهيل القيادة والمناورة في الأراضي الوعرة، شاشات لمسية في مقصورة القيادة لاستعمال أكثر سهولة وراحة.