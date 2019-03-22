الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

«المنافسة»: تغريم مطاعم «الرومانسية» 5 ملايين ريال بعد ارتكاب هذه المخالفة

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

جمال سائبة تتسبب في وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص بالطائف

جمال سائبة تتسبب في وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص بالطائف
0

تواصل – الطائف:

أسفر حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين، مساء أمس، عن إصابة 9 أشخاص وحالة وفاة، وذلك على طريق الحاذة باتجاه المدينة بما يبعد عن الطائف قرابة 190 كيلومتراً.

وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وجود حادث تصادم به عدة إصابات بسبب وجود جمال سائبة على الطريق، وذلك من عدة مصادر التي لم تعطِ الدقة في الموقع الصحيح؛ مما استدعى توجيه 8 فرق إسعافية وطلب الدعم من صحة الطائف بثلاث فرق بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وبمتابعة كريمة من محافظ الطائف سعد الميموني، ومتابعة مدير الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي.

وأضاف أنه عند تحديد الموقع الصحيح تمت مباشرة الفرق الإسعافية للموقع وفرز الحالات ومن ثم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقل 9 حالات تفاوتت إصاباتهم من بسيطة إلى بليغة، وذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وحالة وفاة لامرأة، فيما رفضت خمس حالات الكشف والنقل إلى المستشفى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بسبب السرعة الزائدة.. نجاة زوجين تعرضا لحادث مُروع في بيشة

بسبب السرعة الزائدة.. نجاة زوجين تعرضا لحادث مُروع في بيشة

وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني بحادث سير في مصر

وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني بحادث سير في مصر

تماسّ كهربائي يُخلي موظفات تعليم البنات بالطائف

تماسّ كهربائي يُخلي موظفات تعليم البنات بالطائف

وفاة مقيم دهساً جراء حادث تصادم بالطائف

وفاة مقيم دهساً جراء حادث تصادم بالطائف

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التطرف الجديد
تدوينات حرة

التطرف الجديد

المزيد
“الغلوّ في الاستدامة”
مقالات

“الغلوّ في الاستدامة”

المزيد
عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>