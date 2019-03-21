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لحظة سرقة مسن في محل تجاري بطريقة ماكرة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، التقطته كاميرات المراقبة في محل تجاري لحظة تعرض رجل مسنّ للسرقة من شخصين بطريقة ماكرة، في أحد المناطق.

وظهر خلال المقطع، المسنّ يسير داخل المتجر ويجر عربة تسوق عندما اقترب منه رجلان؛ اعترض أحدهما طريقه وبدأ الثاني في سرقته مستغلاً إلهاء زميله له.

وتمكن السارقان من إفراغ جيوب المسنّ من متعلقاته الشخصية، في حين لم يشعر هو بما حدث له، وبدت عليه فقط علامات الاستغراب عندما اعترض اللص الأول طريقه.

ولم يتسن لـ”تواصل”، تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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