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مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات

مدير الأمن العام يكشف حقيقة دمج بعض القطاعات
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تواصل – الرياض:

كشف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، حقيقة ما أُشيع حول دمج بعض القطاعات الأمنية، مؤكداً أن “هذا الكلام غير صحيح، وأي معلومة ستصدر من مصدرها الحقيقي، وما ذكر قبل أيّام غير صحيح، وأن التطوير مستمر”.

وأضاف الحربي: “نحن نسير على منهجية ستصدر من صاحب القرار، وكل تغيير في حينه”.

جاء ذلك خلال رعايته حفل تخريج الدورات التأهيلية بمدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة مساء أمس بالشرائع.

وأوضح “الحربي” أن الأمن العام على أهبة الاستعداد لموسمي العمرة والحج لهذا العام، التي بدأت مع نهاية الموسم الماضي، مبيناً أن “الدولة بكاملها مستعدة للعمرة والحج بشكل جيد وقوي، وأن الأمور ولله الحمد في كامل استعداداتها، ونحن جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج وزوار ومعتمرين، كما هم أبناء المملكة جميعهم مستعدون لذلك”.

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