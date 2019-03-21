دراسة: قلة النوم تسهم في زيادة الرغبة بتناول السكر

تواصل – وكالات:

نعلم جميعاً أن النوم الجيد يؤثر على طاقتنا ومزاجنا، ولكن دراسة جديدة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان وجدت أن الأرق يزيد رغبتنا في تناول السكر.

واكتشفت الدراسة التي شملت 51 رجلاً، أن قلة النوم تفعل منطقة من الدماغ “تتنشط” عند استهلاك الطعام حلو المذاق.

ولتحديد كيفية تأثير النوم على الرغبة الشديدة في تناول السكر، قام الباحثون بتحليل حالة الرجال الأصحاء، الذين ادعوا أن عادات نومهم جيدة.

ووُضعت أقطاب كهربائية على رؤوس المشاركين، أثناء نومهم ليلاً على مدى ليلتين متتاليتين. وتقيس هذه الأقطاب النشاط الكهربائي لأدمغة الرجال، لتحديد مقدار طول الوقت الذي يقضونه في النوم العميق أو الخفيف.

وفي اليومين التاليين، تذوق المشاركون بين 14 إلى 18 محلولاً سكرياً، ثم صنفوها حسب الأفضلية. وكشفت النتائج التي نُشرت في مجلة نوعية الطعام وتفضيله، أن قلة النوم تسهم في زيادة الرغبة بتناول السكر.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن قلة النوم يمكن أن تكون مسؤولة عن زيادة الرغبة بتناول السكر، بنسبة 15% لدى النساء.

وثبت أن الأرق يؤثر على نشاط منطقة من الدماغ معروفة باسم “اللوزة”، التي تعالج العواطف، وتعمل كمركز للمكافأة. وترتبط قلة النوم بإفراز هرمون الكورتيزول، المرتبط بالإجهاد وتناول المزيد من الطعام، خاصة لدى النساء.