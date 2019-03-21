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مكافحة المخدرات: 12 علامة تكشف الشخص المتعاطي لـ«الحشيش»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن 12 علامة تدل على تعاطي الشخص للحشيش والمواد المخدرة.

وأوضحت اللجنة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن من هذه العلامات: “الحساسية الزائدة لبعض الكلمات والعبارات إن كانت بغير قصد ويفسرها في غير محلها، والشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل والأصدقاء”.

ومن علامات تعاطي الحشيش أيضاً: “التوتر والأرق والسلوك الانتحاري، وتكرار الأفعال بدون وعي، أو إدراك وتحريك الفكين بشكل معاكس أو شبه دائري، وتعد الحالة المزاجية هي الأكثر وضوحاً عند المدمنين على الكبتاجون، وكثرة الحركة والكلام والانفعال الحاد في الحديث، ووجود بعض الشكوك، وزيادة العرق بشكل كبير، والعزلة عن الآخرين”.

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