بالصور.. «شاحنة» كادت تتسبب في وقوع كارثة بـ«سفيان مكة»

تواصل – مكة المكرمة:

شهد الشارع الجبلي بحي سفيان بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، حادثاً كاد يسبب كارثة لا تحمد عقباها.

وفي التفاصيل، فَقَدَ قائد “تريلا ” السيطرة عليها أثناء مروره بالشارع الجبلي، ظهر اليوم الخميس، وكان على متنها حاوية تزن 6 أطنان وبداخلها بلاستيك؛ لتستقر أمام بوابة أحد المنازل.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وقامت بإخلاء المنزل من السكان، وإلزام صاحب الشاحنة باستئجار رافعة لإزالة الخطر عن السكان.

ولم تسجل الحادثة أي إصابات في الأرواح أو الممتلكات، فيما أكد الأهالي أن مثل هذه الحوادث تتكرر بين الفينة والأخرى.