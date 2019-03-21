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تصريح صادم من «ترامب» بشأن الاعتراف بالكيان الصهيوني

تصريح صادم من «ترامب» بشأن الاعتراف بالكيان الصهيوني
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تواصل – وكالات:

في تصريحات صادمة أثارت حالة من الجدل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، معتبراً أن ذلك مهم لأمن الكيان المحتل، واستقرار المنطقة، حسب زعمه.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي”.

وتزامنت تغريدة ترامب مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الكيان المحتل، كما أنها تأتي قبل حوالي 3 أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل.

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