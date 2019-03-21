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«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على «الشرقية».. أمطار رعدية حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على «الشرقية».. أمطار رعدية حتى هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع النظام الآلي للإنذار المبكِّر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على المنطقة الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، تأثر المنطقة الشرقية، مساء اليوم الخميس، وحتى الثالثة من صباح غدٍ الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتشمل الحالة الجوية، محافظات: حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، والنعيرية، والجبيل، والقطيف، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء، والأجزاء المجاورة، بالحالة المشار إليها حسب الإنذار المبكر.

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