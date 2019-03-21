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العراق.. وفاة 72 شخصاً إثر غرق عَبَّارة بنهر دجلة

العراق.. وفاة 72 شخصاً إثر غرق عَبَّارة بنهر دجلة
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تواصل – وكالات:

أسفر حادث انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل العراقية، عن وفاة 72 شخصاً غرقاً.

وأوضح مصدر أمني، أن العَبَّارة انقلبت مما أدى إلى غرق العديد من العوائل التي كانت على متنها، وفقاً لـ”بي بي سي عربية”.

وأضاف أن العاملين في الجزيرة قدروا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة بنحو 100 شخص أغلبهم من النساء والأطفال. وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات لإنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، إن عدد الركاب فاق الطاقة الاستيعابية للعَبَّارة ما أدى إلى غرقها، حيث تم إنقاذ 67 شخصاً، بينما مازال 55 شخصاً في عداد المفقودين.

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي التعازي لأسر الضحايا، كما أمر بفتح تحقيقٍ فوريٍ لمعرفة المتسبب في الحادث، ورفع تقرير بذلك خلال أربع وعشرين ساعة.

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