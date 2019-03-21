«العدل» تحذر من إتلاف النباتات البرية المحمية.. وتتوعد المخالفين بالعقوبة

تواصل – فريق التحرير:

أكَّدت وزارة العدل أهمية الحفاظ على النباتات المحمية، وحذَّرت من إتلافها، سواء بالاحتطاب أو الرعي أو القطع والحصد أو تشويهه أو استئصاله، ومن يثبت تورطه في أي من تلك المخالفات سيكون عرضة للعقوبة الرادعة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن المخالفة تعرض الشخص لعقوبة واحدة أو أكثر من ست عقوبات، وهي: تغريمه بـ50 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ثم مصادرة المركبة والوسيلة التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.

وتضمنت العقوبات: “تحميل المخالف كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ومضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، وأخيراً نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف، وذلك كله وفق المواد (١٢، ١٣، ١٤) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية”.

وبينت وزارة العدل أن المحاكم الجزائية هي من تختصُّ بإصدار عقوبتَي السجن والمصادرة حال اقتران ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.