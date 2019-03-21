الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

حقيقة وجود وحدات سكنية خالية داخل المدن التابعة لـ«الحرس الوطني»

فصل طالب ابتدائي.. اعتدى بوحشية على زميله في مدرسة بالرياض

فصل طالب ابتدائي.. اعتدى بوحشية على زميله في مدرسة بالرياض

مكافحة المخدرات تطيح بخلية تهريب أثناء استلامهم مليون حبة مخدرة

مكافحة المخدرات تطيح بخلية تهريب أثناء استلامهم مليون حبة مخدرة

حساب المواطن يوضح نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج

حساب المواطن يوضح نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج

«العدل» تحذر من إتلاف النباتات البرية المحمية.. وتتوعد المخالفين بالعقوبة

«العدل» تحذر من إتلاف النباتات البرية المحمية.. وتتوعد المخالفين بالعقوبة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكَّدت وزارة العدل أهمية الحفاظ على النباتات المحمية، وحذَّرت من إتلافها، سواء بالاحتطاب أو الرعي أو القطع والحصد أو تشويهه أو استئصاله، ومن يثبت تورطه في أي من تلك المخالفات سيكون عرضة للعقوبة الرادعة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن المخالفة تعرض الشخص لعقوبة واحدة أو أكثر من ست عقوبات، وهي: تغريمه بـ50 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ثم مصادرة المركبة والوسيلة التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.

وتضمنت العقوبات: “تحميل المخالف كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ومضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، وأخيراً نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف، وذلك كله وفق المواد (١٢، ١٣، ١٤) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية”.

وبينت وزارة العدل أن المحاكم الجزائية هي من تختصُّ بإصدار عقوبتَي السجن والمصادرة حال اقتران ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير العدل يدشن نظام إدارة المشاريع الإلكتروني

وزير العدل يدشن نظام إدارة المشاريع الإلكتروني

6 أنواع من الدعاوى والأحكام العمالية لا يُقبل فيها الاعتراض.. تعرف عليها

6 أنواع من الدعاوى والأحكام العمالية لا يُقبل فيها الاعتراض.. تعرف عليها

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جدة» تخلي منزلاً مستأجراً خلال 24 ساعة

بالقوة الجبرية.. «تنفيذ جدة» تخلي منزلاً مستأجراً خلال 24 ساعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

“الغلوّ في الاستدامة”
مقالات

“الغلوّ في الاستدامة”

المزيد
عدونا واحد
تدوينات حرة

عدونا واحد

المزيد
لماذا كل هذا البؤس؟
مقالات

لماذا كل هذا البؤس؟

المزيد
بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي
تقارير وحوارات

بوصلة الاستثمار العالمي تتجه نحو سوق الطيران السعودي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>