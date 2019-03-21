الخطوط الكويتية تكشف حقيقة منع جنسيات عربية من ركوب طائراتها

تواصل – وكالات:

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية؛ ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن منع بعض الجنسيات العربية والأجنبية، من ركوب طائراتها، مؤكدة أن ذلك عارٍ تماماً من الصحة.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر موقع “تويتر” إن ما يتم تداوله حول منع تلك الجنسيات عار من الصحة، ولم يصدر أي تصريح بهذا الخصوص عن الخطوط الكويتية.

يُذكر أن أنباءً متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسبت تصريحات لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، أنه تم منع تسع جنسيات، بينها دول عربية، من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت (الترانزيت)، إلا بعد حصولها على موافقة أمنية؛ وهو ما نفته الخطوط الكويتية.