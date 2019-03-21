وصول جثة امرأة بالخطأ من المملكة إلى الهند

تواصل – وكالات:

وصلت جثة امرأة بالخطأ من المملكة إلى الهند، حيث تعمل السلطات الهندية على إعادة الجثة إلى المملكة مجدداً، حسبما أعلنت صحيفة “بزنس ستاندرد”.

وكانت أسرة هندية تنتظر وصول جثمان ابنها رفيق “28 عاماً” الذي تُوفي في المملكة بنوبة قلبية الشهر الماضي، وعند فتحهم للنعش –تابوت- فوجئوا بجثة امرأة بدلاً من جثة ابنهم.

وقالت الأسرة: إنها نقلت النعش من المطار إلى منزلها بمدينة كوني على بعد 90 كم، وحين قامت بفتح النعش لإتمام مراسم الدفن اكتشفوا أنها الجثة الخطأ، وليست جثة ابنهم التي انتظروها، وتم على الفور إبلاغ السلطات الأمنية التي قامت بنقلها إلى المستشفى.

وأكد مسؤول في شرطة كوني أن الجثة يتوقع أنها تعود لامرأة سريلانكية، وأن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة، واتخذت كل الترتيبات اللازمة لإعادتها.